Orçamento pode não ser socialista mas Carlos César pede um PS dialogante

Um caminho, de acordo com Carlos César, que pede responsabilidade a um Governo que, diz procurar a instabilidade.







O presidente socialista disse ainda que o PS não vive obcecado com a votação do Orçamento do Estado para 2025.







Carlos César foi o primeiro convidado de peso da Academia Socialista, que decorre até domingo em Tomar.







O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, discursa no último dia do evento.





Também Duarte Cordeiro, reitor da Academia Socialista, no discurso de abertura da academia pediu seriedade, disponibilidade e racionalidade, para PS e AD poderem discutir o próximo Orçamento do Estado, mas nunca submissão.