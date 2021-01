Ordem dos Advogados apresenta queixa ao MP sobre nomeação do procurador europeu

O bastonário da Ordem dos Advogados, revelou em comunicado.Para Luís Menezes Leitão, “, especialmente depois das posteriores afirmações do diretor-geral da Política de Justiça, que entretanto se demitiu”.

O comunicado esclarece que compete à Ordem dos Advogados “defender o Estado de Direito e colaborar na administração da justiça”, o que justifica a apresentação da queixa-crime junto do Ministério Público. Segundo o bastonário, a Ordem “não pode deixar de atuar perante situações que colocam em causa a reputação das instituições e dos documentos oficiais do Estado”.

O bastonário considera que é dever da Ordem exigir "a averiguação de eventuais responsabilidades criminais neste assunto", frisando quee criar um grave desprestígio, não só das instituições portuguesas, mas também das próprias instituições europeias".Em causa - segundo o bastonário - poderá estar aque, se fossem provados, teriam um “indiscutível impacto na visão que os cidadãos têm das entidades que os regem”.Assim sendo, a Ordem dos Advogados solicita ao Ministério Pública a abertura de inquérito criminal para que proceda “ao apuramento rigoroso da verdade, para que não subsistam dúvidas sobre o regular funcionamento das instituições, a bem da justiça, da legalidade, e do Estado de Direito em Portugal e na Europa”.

Juiz presidente da Comarca do Porto avança com duas ações

O juiz presidente da comarca do Porto avançou, por sua vez, com. José António Cunha considera que o procedimento está ferido de nulidade por ter sido afastado sem qualquer despacho da ministra Francisca Van Dunem.À RTP, por escrito, o desembargador explica que, depois de ter exigido esse despacho à ministra, e nunca ter obtido resposta, avançou com uma intimação contra o Ministério da Justiça no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa.O objetivo éna Procuradoria Europeia, José Eduardo Guerra.O juiz deu também entrada com uma ação contra o Ministério da Justiça no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a pedir a anulação do ato que o excluiu da candidatura.Em entrevista à RTP, o juiz desembargador acrescenta que o mais grave é que a própria ministra assumiu que nenhum dos procuradores da República selecionados e indicados pelo Governo “reunia a condição de elegibilidade exigida pelo regulamento do concurso: a de ter a categoria de procurador-geral adjunto”.Condição de elegibilidade que qualquer juiz desembargador tem, como era o seu caso.José António Cunha não está a ponderar qualquer participação ao Ministério Público para efeitos criminais. Ainda assim, o juiz presidente da comarca do Porto espera que este processo tenha consequências jurídicas.

Ministra da Justiça vai ser ouvida quinta-feira no parlamento

O Parlamento aprovou esta quarta-feirasobre as incorreções na informação curricular de José Guerra.Os requerimentos do PS, PSD, CDS-PP e BE foram aprovados por unanimidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.A audiência vai decorrer na quinta-feira a partir das 17h00, informou o presidente da comissão, Luís Marques Guedes, durante a reunião.

