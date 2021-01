Entrevista Telejornal. Ministra diz que procurador José Guerra foi escolhido "porque é o melhor"

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, esteve no Telejornal da RTP para esclarecer o caso do currículo do procurador José Guerra, sobre o qual o Governo assume ter enviado informações erradas ao Conselho da União Europeia. José Guerra foi o nome escolhido para assumir o cargo de procurador europeu.