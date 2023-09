Ordem dos Médicos alerta para risco de rutura em urgências de hospitais

Carlos Cortes refere que a pior situação é em Viana do Castelo, mas não é caso único.





A Ordem dos Médicos lembra que as negociações entre os médicos e o Ministério da Saúde decorrem há demasiado tempo, com repetidas greves.Carlos Cortes sublinha que são os doentes quem paga a fatura da falta de ação do Governo.