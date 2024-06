Foto: Nuno Patrício - RTP

À falta do plano de verão para as urgências, os hospitais estão a receber indicações de como devem proceder nesta altura do ano. O documento, a que a RTP teve acesso, não vai muito além de anunciar o reforço da linha SNS24 e pedir todo o empenho aos profissionais, evitando o encerramento dos serviços.