Ordem dos médicos e Ministério da Saúde discutem fecho de urgências

Foto: João Marques - RTP

A Federação Nacional dos Médicos sublinha que a situação desesperante atinge já 11 unidades hospitalares. Mas ao todo são 27 os hospitais com problemas em completar as escalas, estima o movimento "Médicos em luta".



O bastonário da Ordem do Médicos fala de um cenário insustentável, espera bom-senso do Governo para resolver a falta de profissionais e promete apresentar soluções ao ministro Manuel Pizarro.



Uma crise que já alastra aos maiores hospitais do país como o São João, no Porto, e o Santa Maria, em Lisboa, como referiu à Antena 1 o diretor clínico Rui Tato Marinho.