Ordem dos Psicólogos lança guia prático para ajudar vítimas dos incêndios

Foi lançado esta quinta-feira um Guia prático pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em colaboração com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), intitulado "Como recuperar emocionalmente de situações de incêndio?", numa altura em que os incêndios que afetam Portugal já provocaram vítimas mortais, prejuízos materiais e memórias de momentos muitos difíceis para centenas de pessoas que podem causar traumas.







