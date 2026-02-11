Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal por subida do Sado

Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal por subida do Sado

A Proteção Civil ordenou a evacuação de parte da baixa da cidade de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, como a Avenida dos Aviadores, devido à subida do nível do rio Sado, que inundou a zona.

Lusa /

VER MAIS

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, explicou que "às 17:30 era a baixa-mar, mas o rio já estava a galgar as margens".

"A Avenida dos Aviadores voltou a ficar inundada hoje de manhã e, desde a preia-mar [maré alta] até agora à baixa-mar, não houve diminuição do nível do rio, pelo contrário, o nível até aumentou", destacou.

O comandante disse que "também na parte da marginal está tudo inundado", pelo que "foi decidido evacuar esta zona da cidade, devido à preia-mar, que vai ser às 00:00 de quinta-feira".

Para Tiago Bugio, estão reunidas as condições para que, eventualmente, possa ocorrer "um fenómeno semelhante ao da passada sexta-feira, quando a inundação foi maior e atingiu uma altura mais elevada".

Nos últimos dias, com a descida da água na zona da baixa da cidade, iniciaram-se os trabalhos de limpeza e "algumas pessoas que tinham sido retiradas, por precaução, regressaram às suas casas", lembrou.

Agora, com a ordem de evacuação, "não há necessidade de retirar ninguém" dos pisos térreos, ocupados sobretudo por "lojas, bancos, restaurantes e outros comércios".

"Moram pessoas nos andares superiores dos edifícios. Foram avisadas, mas até agora ninguém quis sair", disse à Lusa, frisando que "ninguém solicitou esse apoio às autoridades" para deixar a sua casa, embora admitindo que, "se alguém tiver saído, foi para casa de familiares".

Os trabalhos de limpeza foram, entretanto, interrompidos, acrescentou, encontrando-se as autoridades no local a monitorizar a situação, nomeadamente a subida do nível das águas do Sado.

"As perspetivas são algo pessimistas para a próxima madrugada, porque achamos que vai aumentar a cheia", estimou.

Atualmente, acrescentou o comandante sub-regional, "estão sete barragens a efetuar descargas para o rio Sado", mais precisamente as de Vale de Gaio, Pego do Altar, Odivelas, Campilhas, Alvito, Fonte Serne e Roxo.

Na manhã de hoje, a presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, disse à Lusa que a Avenida dos Aviadores tinha voltado a ficar inundada.

A autarca explicou então que o caudal do rio subiu porque "o período de maré cheia, que atingiu o pico às 11:30, coincidiu com as descargas das barragens", devido à chuva.

Com a subida do nível da água, as povoações de Santa Catarina e Casebres e a Barrosinha, zona periférica da cidade de Alcácer do Sal, voltaram a ficar isoladas, acrescentou a presidente do município.

Tópicos
PUB
PUB