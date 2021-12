Orientação da DGS. Acesso a restaurantes na passagem de ano condicionado a teste negativo

De acordo com o documento,, assim como para “a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso a serviços comuns, designadamente o acesso às instalações sanitárias e a sistemas de pagamento (incluindo o pagamento e recolha de refeições em serviço de)”.

A apresentação de teste é dispensada para trabalhadores do espaço ou estabelecimento ou “eventuais fornecedores ou prestadores de serviços", bem como para acesso a instalações sanitárias.



A mesma orientação refere que os estabelecimentos devem afixar nas entradas as medidas de prevenção e controlo de infeção, desde logo a utilização obrigatória de máscara sempre que os clientes não estejam a comer ou se movimentem no espaço, o respeito pelo distanciamento físico, a etiqueta respiratória e a lavagem ou desinfeção das mãos.

Plano de contingência

Os restaurantes devem elaborar ou atualizar o plano de contingência, recomendando oA DGS aconselha “uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas”.Os estabelecimentos podem recorrer a ventilação mecânica de ar (sistema AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado),Os restaurantes devem “considerar a disponibilização/utilização de serviços de”, disponibilizar dispensadores de desinfetante de mãos à entrada e noutros locais convenientes e acessíveis.Por último, a Direção-Geral da Saúde afirma que se deve privilegiar o uso de espaços destinados a clientes em áreas exteriores, como as esplanadas abertas, e incentivar reservas prévias.

c/ Lusa