Origem dos fogos. "É a atividade humana, muitas vezes por descuido, às vezes má intenção"

O professor universitário Domingos Xavier Viegas recusou esta terça-feira a ideia, em entrevista à RTP3, de que os fogos de verão sejam inevitáveis. O especialista em incêndios florestais argumentou que "não são as altas temperaturas que produzem os fogos. Em geral é a atividade humana, muitas vezes por descuido, às vezes por má intenção".

"Os fogos são facilitados pela existência destas altas temperaturas, das baixas humidades do ar, que fazem com que a vegetação seque e fique mais propícia a que entre em ignição", ressalvou Xavier Viegas.



"Temos que ter ainda mais cuidado. Infelizmente, vemos que não é isso que acontece. Muitas vezes, as pessoas fazem atividades que pensam que não vão ter qualquer consequência e causam estes focos de incêndio", enfatizou o perito.