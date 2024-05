OSCOT considera preocupantes ataques contra imigrantes verificados no Porto

O investigador do OSCOT André Inácio diz que Portugal comete vários erros no processo de acolhimento dos imigrantes, o que deixa margem para os movimentos extremistas.Esta falta de integração e apoios leva a que haja imigrantes envolvidos em focos de criminalidade. Falta policiamento de proximidade para travar o sentimento de insegurança.É o resultado do aumento da extrema-direita em Portugal. O especialista em psicologia criminal Carlos Poiares diz que as agressões a imigrantes no Porto são reflexo de uma tendência europeia.Este especialista da universidade Lusófona diz que é preciso evitar que haja caminho para atos de imitação.Os seis suspeitos de terem perpetrado as agressões a imigrantes no Porto durante a noite de sexta-feira têm nacionalidade portuguesa.As autoridades estão a averiguar eventuais ligações a grupos de extrema-direita, nomeadamente o 1143, liderado por Mário Machado