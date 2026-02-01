Em direto
Ourém reabre 32 das 34 escolas do concelho na segunda-feira

A Câmara de Ourém reabre na segunda-feira 32 das 34 escolas do concelho, anunciou hoje o presidente do município do distrito de Santarém, um dos mais afetados pela depressão Kristin, referindo que estão garantidos segurança, transportes e alimentação.

Ourém reabre 32 das 34 escolas do concelho na segunda-feira Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Numa publicação na rede social Facebook, Luís Albuquerque explicou que os 34 estabelecimentos de ensino sofreram danos, "uns maiores, outros menores", nesta "verdadeira tragédia que se abateu sobre o concelho de Ourém".

"O que podemos dizer hoje a todos os pais, encarregados de educação, assistentes operacionais e professores é que 32 escolas do concelho irão reabrir amanhã [segunda-feira], com toda a segurança, alimentação e transportes, com tudo o que é necessário para que possam abrir em condições", assegurou.

De acordo com Luís Albuquerque, apenas o jardim de infância do Bairro (freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias) e a escola do 1.º ciclo do Pisão (Matas) não reabrem agora.

Em Ourém, no âmbito dos apoios à população, a autarquia disponibiliza, para entrega de bens, o Centro Municipal de Exposições (receção de bens alimentares não perecíveis) e estaleiro municipal, no Pinheiro, para entrega de materiais de apoio, como telhas, lonas e outros materiais de proteção.

Já as instalações do Teatro Municipal de Ourém e da Casa do Administrador, na sede do concelho, estão abertas à população que necessite de acesso a rede `wireless`, condições para teletrabalho, aquecimento e pontos de carregamento.

