Há vinte e dois anos, o Governo de António Guterres criou os Centros de Noite, para servir a população idosa ainda autónoma e que quer permanecer em casa, mas com receio de passar as noites sem companhia. Ao fim deste tempo todo, apenas existem 14 no país.



Este é o tema do programa "Outras Histórias" desta noite, logo após o Telejornal.