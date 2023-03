Outras Histórias. "Tesouros Fósseis do Buçaco"

São achados da História Natural com 300, 400 milhões de anos ou mais, conseguidos durante os trabalhos de campo em várias localidades de enorme riqueza para a paleontologia.



Fósseis como as trilobites, por exemplo, dão pistas importantes do passado que ajudam muito a perceber como devemos afinal investir no futuro do nosso planeta.