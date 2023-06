"Ouvir o Estuário" escuta os sons debaixo de água no Tejo

O Mare ISPA (do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente), está a promover a iniciativa "Ouvir o Estuário", com a instalação de pontos de escuta no Estuário, onde é possível ouvir a paisagem acústica subaquática do Tejo.Ouvem-se sons de ferries, barcos de recreio, cargueiros, mas também os produzidos por peixes, pelas ondas, pelos golfinhos, e muitos outros sons muitos de origem humana, que são pontos de ruído e que podem causar perturbação na vida marinha.

O "Tejo sonoro" é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental e vai decorrer até ao final de novembro deste ano.





A repórter Arlinda Brandão foi à Estação Fluvial de Belém acompanhar atividades da iniciativa.