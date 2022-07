País em situação de alerta. Medidas de reforço mantêm-se

No dia em que terminou o estado de contingência, o comandante nacional da ANEPC referiu que, considerando a situação que ainda se vive no país, houve medidas de reforço como a manutenção de 600 operacionais, 15 grupos de reforço nos bombeiros e companhias da GNR.