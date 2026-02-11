Pampilhosa da Serra alerta para risco de inundações provocadas pelo rio Unhais
A Câmara da Pampilhosa da Serra alertou esta tarde para a possibilidade de inundações em zonas historicamente mais vulneráveis do concelho devido à previsão de subida significativa do caudal do rio Unhais nas próximas horas.
Em comunicado, aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra salientou que o caudal daquele afluente do rio Zêzere vai aumentar devido à chuva intensa e persistente das últimas horas e à necessidade de descargas da Barragem de Santa Luzia.
O aumento do caudal representa, segundo o município, especial risco para as habitações e espaços comerciais situados junto ao rio na vila de Pampilhosa da Serra, aldeias localizadas nas margens e áreas ribeirinhas e zonas tradicionalmente inundáveis.
"Perante este cenário, apelamos à máxima responsabilidade e colaboração de toda a população, recomendando que evite o estacionamento de viaturas em zonas com maior probabilidade de inundação e retire preventivamente animais, equipamentos, veículos e outros bens das áreas suscetíveis de serem afetadas, transferindo-os para locais seguros".
A autarquia recomendou ainda para que não se atravesse zonas inundadas, a pé ou de viatura.