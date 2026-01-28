Pampilhosa da Serra ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

A Câmara da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, ativou hoje o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido às complicações provocadas pela passagem da depressão Kristin.



"Desde esse momento, encontram-se mobilizadas no terreno as equipas dos serviços municipais, da Proteção Civil Municipal e dos Bombeiros Voluntários, com o objetivo de responder às múltiplas ocorrências e solicitações registadas em todo o concelho", anunciou a autarquia nas redes sociais.

Além das escolas, a Câmara da Pampilhosa da Serra encerrou temporariamente os serviços municipais e mobilizou os funcionários para prestar apoio nas diferentes freguesias e para efetuar avaliação dos danos.

Hoje de manhã, o presidente da autarquia, Jorge Custódio, disse à agência Lusa que o concelho estava praticamente sem comunicações e eletricidade na maior parte do território.

"Estamos com problemas terríveis, com muitas estradas intransitáveis e telhados de habitações que foram levantados totalmente pelo vento", referiu.

O autarca falou de uma situação de "caos" pelo concelho, adiantando que os serviços municipais estão todos em ação no terreno, mas que são insuficientes para acudir a tantas ocorrências.