Pandemia é oportunidade para construir melhores sistemas educativos

”, sublinha o órgão consultivo do Ministério da Educação num estudo agora divulgado.Ao fazer um balanço dos efeitos da pandemia de covid-19 no aumento das desigualdades, num estudo solicitado pela Assembleia da República, o CNE reafirma que”, lê-se no documento.Em concreto, é referidaQuanto aos, o órgão consultivo do Ministério da EducaçãoNo que respeita a construção de sistemas de informação, o CNE sublinha que é aí que assentam as melhores respostas e defende que





Mais investimento para aumentar a eficácia







Por outro lado, a eficácia das medidas depende também do investimento financeiro, com uma particular atenção para os grupos mais vulneráveis.”, refere o documento, acrescentando que essas medidas devem também ser acompanhadas de programas noutras áreas sociais, económicas e culturais.Além das medidas que visem mais diretamente a recuperação das aprendizagens, o CNE sublinha os impactos da pandemia no bem-estar e na saúde mental e recomenda a implementação de programas de intervenção nestas áreas, que sejam acompanhados e monitorizados a longo prazo.As recomendações do CNE não começam apenas no ensino básico e, reconhecendo a importância da educação na primeira infância, são defendidas políticas públicas que promovam o alargamento dessas respostas, incluindo a possibilidade de integrar a valência de creche na educação e simultaneamente dar mais atenção à dimensão educativa desta oferta.Os constrangimentos impostos à área da Educação ao longo de dois anos letivos tiveram impactos nos alunos, com o acentuar de desigualdades e perda de aprendizagens, para os quais contribuíram diversos fatores como o contexto socioeconómico das famílias, o acesso a equipamentos digitais para acompanhar as aulas ou o acompanhamento em casa.”, recorda o estudo da CNE, que sublinha também as consequências ao nível do bem-estar.