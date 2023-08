Papa Francisco defende "purificação da Igreja" confiando em Jesus

Reconhecendo que os tempos actuais são difíceis,, lembrando as redes vazias dos pescadores do Mar da Galileia."É um sentimento muito difundido entre os países de tradição cristã antiga, atravessados por mudanças sociais e culturais cada vez mais marcados pelo secularismo, pela indiferença para com Deus e por um progressivo afastamento da prática da fé", reconheceu Francisco. "E por aqui entra a mundanidade"."Isto vê-se com frequência acentuado pela desilusão e a aversão que alguns nutrem face à Igreja, devido às vezes ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguram o seu rosto",Francisco aludiu assim às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica, sem contudo mencionar a palavra sexuais.

Na sua mensagem dita na língua espanhola, o Papa alertou que o risco, face a estes acontecimentos, é cair na "resignação e pessimismo", pedindo à Igreja portuguesa e em especial aos seus responsáveis máximos, para que enfrentem "as situações pastorais e espirituais", e dialoguem "com abertura de coração para experimentar novos caminhos a seguir".