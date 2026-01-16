Para pôr fim ao "pesadelo" das cheias: avançam obras de 63 milhões de euros na Ribeira de Algés em Oeiras

A ministra do Ambiente disse que partilhava a preocupação com o risco de cheias e inundações em Oeiras e em outras zonas do país.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais nesta cerimónia hoje, disse que vai avançar o concurso para as obras se iniciarem: " Com este Estudo prévio, estamos em condições de avançar com o concurso de concepção/construção para a realização da obra. A prioridade é a juzante; é preciso que a água escoe bem lá em baixo, há que criar condições de desassoreamento, alargar aquela zona, renaturalizar. Mas o que é fundamental agora é iniciar a obra".

O Estudo Prévio do Troço Final Canalizado da Ribeira de Algés, de mitigação de cheias, desenvolvido pelos Serviços Municipalizados de Saneamento de Oeiras e Amadora, prevê intervenções prioritárias, incluindo a reabilitação do caneiro e um trecho final em vala aberta.



Estão previstas obras urgentes prioritárias, justificadas por razões estruturais e hidráulicas em duas fases na Ribeira que nasce na Amadora, atravessa Oeiras e desagua em Lisboa.



A estratégia de intervenção está faseada:

• A primeira fase (26 M€) contempla obras prioritárias urgentes, incluindo a reabilitação da descarga no Tejo e a recuperação estrutural de troços críticos. A empreitada será lançada por concurso público na modalidade de conceção-construção, com prazo mínimo de execução de 18 meses – 6 meses para o projeto de execução e 12 meses para a execução da obra.



• A segunda fase (37 M€) prevê a duplicação de trechos, a criação de um novo sistema elevatório de águas pluviais e o reperfilamento de trocos estratégicos. Esta empreitada seguirá o modelo com projeto de execução do Dono da Obra, com um prazo mínimo de 24 meses – 9 meses para o projeto de execução e 15 meses para a execução da obra.



Com estas intervenções, fica assegurado um sistema hidráulico mais eficiente e duradouro, promovendo soluções sustentáveis e resilientes que aumentam a qualidade de vida e a preparação do território face a eventos extremos.



O estudo identificou vulnerabilidades críticas: a rede atual não tem capacidade suficiente para escoar caudais de cheias, cerca de 57% dos troços analisados apresentam risco de colapso num futuro próximo e a descarga no Rio Tejo é condicionada pelo assoreamento e pela influência das marés. A crescente pressão urbanística e os efeitos das alterações climáticas aumentam o risco de cheias futuras.







