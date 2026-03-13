País
"Para que não subsistam dúvidas". Município de Leiria reage às acusações de Nuno Melo
O município de Leiria esclareceu esta sexta-feira a cronologia dos acontecimentos dos dias "mais críticos da tempestade Kristin", detalhando todos os contactos e pedidos feitos ao Governo. As explicações chegam um dia depois de o ministro da Defesa, Nuno Melo, ter dito no Parlamento que tentou contactar o autarca de Leiria e não obteve resposta.
Na sequência das declarações proferidas quinta-feira pelo ministro da Defesa na Assembleia da República, o município de Leiria considerou importante “esclarecer, com rigor factual, a sequência de acontecimentos ocorrida durante os dias mais críticos da tempestade Kristin”, lê-se num comunicado enviado esta sexta-feira às redações.
“Todas as decisões relativas ao empenhamento de meios foram tomadas exclusivamente com base em critérios operacionais e em articulação permanente com as entidades presentes no Posto de Comando”, começa por esclarecer.
“A cooperação com as Forças Armadas existiu desde o primeiro momento e foi sempre enquadrada na gestão do dispositivo de proteção civil”, garante o município. “Para que não subsistam dúvidas, importa esclarecer a cronologia dos acontecimentos”.
A “coordenação operacional com todas as entidades de proteção e socorro” começou a 28 de janeiro, dia em que começaram a ser realizados briefings operacionais “com presença de oficiais de ligação das diversas entidades”, refere.
A 28 e 29 de janeiro o município de Leiria contactou unidades militares sediadas no concelho e o comando sub-regional da Proteção Civil para “avaliar a possibilidade de mobilização de meios militares”.
No entanto, “devido aos danos provocados pela tempestade nas próprias instalações militares e às dificuldades de comunicação registadas nesses dias, não foi possível mobilizar meios dessas unidades”.
"O essencial deve permanecer na cooperação"A autarquia garante ainda que, desde os primeiros dias da operação, “a primeira força militar a entrar no concelho foi a Marinha, através de fuzileiros, mobilizados na sequência de contacto direto entre o Estado-Maior da Armada e o município”.
“Posteriormente, representantes dos diferentes ramos das Forças Armadas integraram o dispositivo de coordenação através de oficiais de ligação no Posto de Comando”, acrescenta.
Nos dias seguintes foi avaliada a possibilidade de empenhamento de militares para vigilância de geradores devido a furtos registados, sendo que o dispositivo operacional entendeu não ser necessário esse reforço.
A 3 de fevereiro foi proposta a mobilização de um reforço adicional de mais de 90 militares da Marinha, numa altura em que o dispositivo já contava com cerca de 90 fuzileiros integrados nas operações, mas considerou-se que “que esse reforço poderia ser mais útil noutros concelhos afetados, o que veio a acontecer”.
“Importa igualmente referir que os meios militares que vieram a ser empenhados entraram num concelho onde o dispositivo de coordenação já se encontrava plenamente montado e em funcionamento, com Posto de Comando ativo, comunicações estabelecidas e capacidade logística assegurada pelo Município, incluindo combustível, alimentação e equipamentos disponibilizados para apoio às missões que vieram a ser executadas”, acrescenta.
Além disso, “durante toda a operação, o município de Leiria manteve uma articulação permanente com as Forças Armadas, tendo recebido no Posto de Comando representantes dos diferentes ramos militares, incluindo elementos do Estado-Maior”.
Nessas ocasiões, o município “fez questão de expressar o seu reconhecimento e agradecimento pelo empenhamento dos militares no apoio às populações”, refere.
“Num momento em que o concelho continua empenhado na recuperação do território e no apoio às populações afetadas, o essencial deve permanecer na cooperação institucional que sempre caracterizou a resposta a esta emergência”, lê-se ainda no comunicado.Nuno Melo disse ter contactado autarca de Leiria sem resposta
Na quinta-feira, o ministro da Defesa disse que contactou o presidente da Câmara Municipal de Leiria assim que chegou a Portugal no dia 29 de janeiro e não obteve resposta, lamentando que o autarca tenha decidido "apoucar" quem o ajudou.
Nuno Melo falava durante uma audição na Assembleia da República, depois de ter sido questionado pelo deputado do CDS-PP João Almeida sobre se contactou ou não com o autarca de Leiria, Gonçalo Lopes, que chegou a queixar-se da falta de militares no terreno durante as intempéries que assolaram o país entre o final de janeiro e início de fevereiro.
De acordo com o ministro, que mostrou aos deputados um “screenshot” da sua conversa com Gonçalo Lopes na rede social WhatsApp, assim que aterrou em Portugal no dia 29 de janeiro, vindo da Turquia, o primeiro telefonema que fez foi para o autarca de Leiria.
"Não me atendeu", disse, acrescentando que enviou uma mensagem e não obteve resposta. Não obstante a "falta de resposta", continuou, os militares partiram para o distrito. Nuno Melo disse ainda que "muitas ajudas foram recusadas", por terem sido consideradas desnecessárias.
O ministro detalhou que, nos dias 1 e 2 de fevereiro, a autarquia recusou militares para vigiar geradores devido a furtos. No dia 2, segundo Nuno Melo, também foi recusada a "valência de drones aéreos" e no dia seguinte "uma cozinha de campanha" e um reforço com mais de 90 militares da marinha para trabalhos diferenciados que foram depois distribuídos para os concelhos de Marinha Grande, Pombal, Ourém e Batalha.
"Que o senhor presidente da Câmara de Leiria se tenha empenhado, também não fez mais do que é suposto. Agora, que para enaltecer o seu próprio esforço, não tenha resistido a apoucar repetidamente alguns daqueles que mais o ajudaram. Isso é que não parece bem. Porque nos grandes momentos a pequena política não pode prevalecer sobre aquilo que é mais relevante", lamentou.
c/ Lusa