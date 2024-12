PARAR a expansão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa, pedem ambientalistas da Zero

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável defende que sem interfaces com o comboio e sem praticamente cortar emissões, a expansão da Linha Vermelha é um enorme desperdício de dinheiros públicos. São 400 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência que seriam, segundo a Zero melhor utilizados na eletrificação de autocarros.





A ZERO quer que seja retomado o Plano de 2009, incluindo a estação de Campolide como interface estratégico e integrando as linhas de Setúbal, Cascais, Sintra e uma rede de elétricos para melhor servir o centro da cidade.E considera ainda, ser esta a altura certa para a reformulação da expansão da Linha Vermelha do Metro em Lisboa já que