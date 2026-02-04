"Parece que estamos num país de faz de conta", acusa presidente da Câmara de Leiria

"Quem está a dar a cara sou eu, todos os dias a comunicar-vos a pouca informação que tenho e o processo tem de ser mais transparente, o processo tem de ser mais claro. Na [pandemia] de covid tínhamos `briefing` e comunicação ao país sobre o que estava a acontecer e eu acho que ninguém comunica ou não querem comunicar. Parece que estamos num país de faz de conta", declarou Gonçalo Lopes.

O autarca falava aos jornalistas nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está instalado o centro de operações do município na sequência da depressão Kristin que, há uma semana, afetou gravemente o concelho.

Questionado se se trata de uma crítica ao Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, o presidente do município socialista respondeu que "o que aconteceu em Leiria é algo demasiado grave para que não haja uma comunicação credível, transparente sobre a evolução das reparações na rede".

"O grau de escrutínio que colocam à minha atividade como político tem de ser colocado também a quem é responsável de gerir as redes nacionais, seja o fornecimento de água em alta, seja o fornecimento de eletricidade. Tem de existir mais transparência", prosseguiu.

Segundo Gonçalo Lopes, a transparência passa por dizer `estou a fazer esta obra, tenho estes meios, de ontem para hoje conseguimos reparar uma torre`, insistindo que "esse grau de transparência de informação tem de existir", para "criar confiança".

Admitindo que as empresas responsáveis pela prestação de serviços públicos estão a fazer um esforço, o autarca salientou ser necessário que "alguém preste contas sobre isto e as contas não estão a ser prestadas".

Gonçalo Lopes disse ainda desconhecer a presença hoje, em Leiria, da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, para acompanhar trabalhos de recuperação da rede elétrica.

"Não tive conhecimento desta visita, admito que me possam ter ligado", adiantou, acrescentado que "tem sido um corrupio de líderes das mais diversas áreas que passam, mas ações concretas para resolver ou resultados concretos não se veem".