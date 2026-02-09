Em direto
"Parece que estão a brincar". Vigília em Leiria pelas vítimas do mau tempo com críticas ao Governo

Parte do concelho de Leiria permanece sem energia e a população sente-se revoltada. Esta noite, centenas de pessoas juntaram-se na cidade para prestar homenagem às vítimas mortais do mau tempo, levando a cabo um minuto de silêncio e segurando velas.

Foto: Paulo Cunha - Lusa

"O nosso país está a passar por uma situação de catástrofe e os nossos governantes parece que estão completamente alheados a esta realidade. Não há respostas que sejam suficientes para a população", disse à RTP

"A cada comentário que tecem, parece que estão a brincar e que não têm vergonha absolutamente nenhuma nem respeito pelo povo português"

Esta habitante destacou os casos de pessoas na Marinha Grande a passar dificuldades extremas, assim como idosos em toda a região que estão isolados.

No cartaz que segurava lia-se a frase: "Condolências aos governantes que não evitaram a trágica consequência de perderem a decência".

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, participou nesta vigília do movimento Reerguer Leiria.
