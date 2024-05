Parede interdita a banhos

Foto: Nuno Patrício - RTP

José Sousa Luís, porta-voz da AMN, revela que, após ter recebido informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, a desaconselhar a ida a banhos na praia da Parede, foram dadas instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha.



Foram ainda colocados os avisos nos acessos à praia, interditando a ida a banhos.



“Esta interdição irá manter-se até que os resultados das novas análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência”, pode ler-se na nota.



A praia da Parede é uma das dez praias com Bandeira Azul do município de Cascais, no distrito de Lisboa.