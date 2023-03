Parlamento aprova novo diploma sobre despenalização da eutanásia

Votaram a favor o PS, IL, BE, PAN e Livre. A maioria dos deputados do PSD juntou-se ao Chega e ao PCP nos votos contra.No debate parlamentar, a discussão voltou a não reunir consenso. Do lado do Partido Socialista, a deputada Isabel Moreira disse“Acreditamos que a margem de conformação do legislador foi testada como nunca e que respeitámos cada texto, um depois do outro e depois do outro. Esta é a lei mais escrutinada de que temos memória e, de certa forma, ainda bem”, declarou.“E é também a lei com uma das maiores maiorias parlamentares de sempre. Esta é uma lei profundamente legitimada., uma e outra e outra e outra vez”, acrescentou.Por outro lado, Paula Cardoso, do PSD, frisou que o tempo para analisar o novo texto foi “manifestamente insuficiente”.“Recebemos a proposta em causa tardiamente, não nos dando tempo nem espaço para analisar com a profundidade e cuidado que merecia”, declarou. “Tanto mais quee logo numa matéria e num tema deveras fraturante na sociedade portuguesa”.“De resto, os debates públicos sobre esta temática têm revelado que este assunto está longe de ser pacífico e consensual”, vincou, perante os deputados.André Ventura veio, por seu lado, condenar aquela que considera uma “obsessão inacreditável com a morte ou com o suicídio”, dizendo que “a fórmula que o PS encontrou para esta solução não lembra verdadeiramente a ninguém”.“Dizer queE talvez por isso eu questionei a senhora deputada Isabel Moreira para me dar um exemplo de um país que o tivesse feito. A resposta não surpreenderá ninguém”, afirmou.“Não há nenhum país que o fez, nem nenhum tribunal que o aprovou, nem nenhum Estado de Direito que tenha alguma vez permitido isto. Não há nenhum”, insistiu o líder do Chega.Já Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, considerou que “estamos agora inequivocamente prontos para, com mais respeito pelos direitos fundamentais e na qual se valoriza a liberdade individual”.Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, afirmou que “cada dia que passa é mais claro que há um amplo consenso na sociedade portuguesa favorável à despenalização da morte assistida, nos termos propostos pela maioria parlamentar grande e que tem dado caminho a esta lei”., considerou.O PCP defendeu, na sua intervenção, que quando se discute a questão de saber se um Estado deve oferecer os meios legais para antecipar a morte, “não podemos obliterar que esse é o mesmo Estado que nega a muitos cidadãos os meios para viver dignamente”.“E aqui importa nunca deixar de repetir: não se pode continuar a negar à maioria dos cidadãos os cuidados de saúde de que necessitam, particularmente nos momentos de maior sofrimento. Um país não deve criar instrumentos legais para ajudar a morrer, quando não garante condições materiais para ajudar a viver”, afirmou a deputada comunista Alma Rivera.Inês Sousa Real, do PAN, frisou por sua vez que “podem ser pedidos sucessivos adiamentos, utilizados expedientes dilatórios, podem falar em contradições jurídicas,”.Já o Livre defendeu que a palavra-chave sem a qual não se pode fazer um debate deste tipo é “respeito”.“Respeito pela autonomia individual,, pela situação em que cada um e cada uma se encontra quando está sob um sofrimento atroz ou quando quer decidir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria morte”, sublinhou Rui Tavares.