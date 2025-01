Parlamento debate estatuto da pessoa idosa, mas associação de pensionistas não vê vantagens

Mas a Associação dos Pensionistas e Reformados não lhe vê grande utilidade. Refere que o estatuto tem bons princípios, mas não se traduz em medidas praticas que ajudem a resolver a vida dos mais velhos.Maria do Rosário Gama, da Associação Dos Pensionistas queixa-se ainda da falta de diálogo com as organizações que representam os idosos.Além do estatuto que foi desenhado pelo Governo, vão a debate ainda projetos de lei do PCP, do PS e do Livre.Maria do Rosário Gama acredita que podem estar nestas propostas algumas das iniciativas de que os mais velhos realmente precisam.