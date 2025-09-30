EM DIRETO
Parlamento vota Lei de Estrangeiros. PSD e Chega entram em acordo
pulse-iconDireto

Parlamento discute e vota Lei de Estrangeiros

por Inês Moreira Santos, Joana Raposo Santos - RTP

Os deputados da Assembleia da República discutem e votam esta manhã a nova proposta de alteração da lei de estrangeiros, depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado a primeira versão. Não há entendimento garantido que permita a aprovação do documento. Acompanhamos ao minuto o trabalho no Parlamento.

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Momento-Chave
por RTP

Montenegro na expetativa de que vários grupos parlamentares subscrevam alterações da Lei de Estrangeiros

Quando questionado pelos jornalistas sobre um acordo entre PSD e Chega, o primeiro-ministro não quis confirmar e generalizou sobre o debate sobre as alterações à Lei de Estrangeiros, dizendo que espera que vários grupos parlamentares possam vir a subscrever a alterações.

Luís Montenegro diz que as alterações propostas pelos partidos do Governo teve em conta as questões do Tribunal Constitucional e do Presidente da República.

Luís Montenegro não quis confirmar acordo com o Chega, nem respondeu se haverá um futuro diploma para definir o acesso dos imigrantes a prestações sociais, num conjunto de respostas crispadas com os jornalistas. “Não desviem a atenção de questões sociais”, acrescentando que envia a mensagem que quer aos portugueses e não a que os jornalistas querem.

O primeiro-ministro diz que o que interessa são as contrapartidas para as pessoas que vêm para Portugal, dando-lhes condições dignas de vida.




Momento-Chave
por RTP

Leitão Amaro destaca "posturas construtivas" da oposição

No final do debate sobre este tema, o ministro da Presidência frisou que os três maiores partidos da oposição “tiveram posturas construtivas”. Leitão Amaro referiu-se diretamente à Iniciativa Liberal, ao Chega “e mesmo o Partido Socialista”.

“Acredito que a visão que têm sobre os acordos bilaterais é uma ideia positiva que merece ser acolhida”, declarou.

“Percebo o esforço que tentam fazer no ajustamento dos prazos no reagrupamento [familiar], embora me pareça um excesso desadequado”, acrescentou, dirigindo-se à bancada socialista.

Quanto ao tema do visto para a procura de trabalho, “há duas divergências que nós temos”, nomeadamente “a ideia do ‘vai para Portugal e logo se vê’, sendo de baixa qualificação”.

Por fim, “essa verificação dos altamente qualificados e do visto de procura de trabalho deve ser feito no contexto de acordo de migração laboral com as empresas e com a sua coresponsabilização”, defendeu o ministro.
Momento-Chave
por RTP

PCP diz que "não é isto que é uma política humanista"

A CDU aponta as desigualdades e as diferenciações entre migrantes, mais acentuadas nos mais pobres. 

“Para uns direitos, para outros só deveres”, criticou Paula Santos, frisando que as propostas do Chega são um “ataque aos imigrantes”. 

A líder parlamentar do PCP acrescentou ainda que o partido tem “reservas às alterações propostas pelo Partido Socialista, que partem da aceitação do tratamento diferenciado entre migrantes”.

 “Não é isto que é uma política humanista. Uma política humanista é garantir condições de vida, de integração, é garantir o acolhimento, é de garantir um conjunto de direitos”.
Momento-Chave
por RTP

"Multiculturalismo não funcionou nem funcionará", defende IL

Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, afirmou que o seu partido irá votar a favor da lei de estrangeiros. "Não o fazemos sem crítica, mas entendemos que já se perdeu tempo demais", declarou, depois de acusar a Esquerda de promover o "descontrolo de fronteiras".

"Desde os ingénuos que reclamam papéis para todos, aos sonsos de pele de cordeiro mas visão de lobo, aos ressabiados que não construíram e não querem que os outros construam, até aos ortodoxos que têm sempre a sua mesma cassete", enumerou.

"O PS não cabe em nenhuma destas categorias. O PS, ao longo dos últimos anos, teve uma visão pragmática errada com consequências graves para o país", apostando na "desregulação da imigração para continuar a ter uma economia de baixos salários e atrasar a evolução do país", acusou o antigo presidente da IL.

"O multiculturalismo não funcionou nem funcionará, precisamente porque as culturas e as sociedades e os valores não são iguais e nós temos a obrigação de defender os nossos", defendeu.
Momento-Chave
por RTP

Livre aponta oportunismo político de lei "cheia de inconstitucionalidades"

“Este é um debate sobre oportunismo político” e quem explora “a fragilidade de quem chega” e de quem constrói narrativas falsas. 

Oportunismo político de um Governo, continuou Paulo Muacho, que frisava que “não é não”, mas que na “primeira oportunidade fechou um negócio às escondidas com a extrema-direita para aprovar esta legislação”. 

“Esta lei foi mal feita desde o início. E, por isso, o presidente da República e o Tribunal Constitucional chumbaram, em boa hora, esta lei”. 
Ainda segundo o deputado do Livre este processo foi “opaco e pouco transparente” e não deu resposta aos verdadeiros problemas. Esta lei está “cheia de inconstitucionalidades” e cujas propostas “não vão resolver”. Paulo Muacho frisou ainda que esta legislação “descrimina e diferencia entre migrantes de primeira e migrantes de segunda”.
Momento-Chave
por RTP

Chega acusa TC de "deixar de servir o seu povo"

Cristina Rodrigues, do Chega, defendeu no Parlamento que "o Tribunal Constitucional, aparentemente, não conhece o seu lugar".

Falando no lugar de André Ventura, que está ausente na sessão desta terça-feira, a deputada afirmou que o TC decidiu conscientemente "preterir os direitos dos portugueses em relação àqueles que não têm ainda qualquer vínculo com o nosso Estado".

"É um tribunal que deixou de servir o seu povo", acusou, acrescentando que os juízes "não foram eleitos" e atacaram a democracia e a separação de poderes.

Cristina Rodrigues considerou "suficiente" o texto final da lei de estrangeiros, com as alterações propostas por PSD/CDS, mas avisou que o seu partido quer ir mais longe em matéria de imigração.

A deputada assegurou que o seu partido “rejeitará todas as propostas que pretendam facilitar a entrada em Portugal ou promover a subsidiodependência”.

“Saudamos o Governo por termos conseguido apertar algumas das normas previstas inicialmente e por reconhecer que há abusos na atribuição de apoios sociais que devem ser combatidos”, acrescentou.


Momento-Chave
por RTP

CDS critica esquerda e diz que "as regras têm de mudar"

João Almeida do CDS começou a intervenção com duras críticas aos governos anteriores, apontando que a “imigração estava completamente desregulada e não havia sequer noção da realidade quando este Governo assumiu funções”.

 “Todos os dias éramos confrontados com situações de imigrantes ilegais que cá estavam por causa das condições que o PS e a Geringonça tinham criado para que pudessem estar ao monte, em caves, sem quaisquer condições ou dignidade”.
 “A realidade deixada pela esquerda”, segundo o deputado do CDS, não garantia “dignidade para quem cá estava” nem fiscalização. O que considera “inaceitável”. 

"As regras têm de mudar", sublinhou João Almeida, acrescentando que é "importante não ignorar as regras".
Momento-Chave
por RTP

PS considera que proposta "podia ter ido mais longe"

O PS exige a correção das inconstitucionalidades identificadas pelo Tribunal Constitucional e considera que a proposta apresentada pelo PSD e CDS-PP apresentam "vai no sentido correto", procurando dar resposta aos problemas.

"Parece-nos, contudo, que podia ter ido mais longe nalguns aspetos, daí não acompanharmos a proposta nos termos em que é exposta", declarou o deputado socialista Pedro Delgado Alves.

"Uma vez que não acompanhamos politicamente soluções que aqui se encontram vertidas (…), formulámos um conjunto de propostas para procurar que a lei que daqui hoje saia seja mais equilibrada", acrescentou.
Momento-Chave
por RTP

BE diz que "não está tudo bem com imigração"

Andreia Galvão, que substitui Mariana Mortágua no parlamento, considera que "não está tudo bem com a imigração”, uma vez que o “modelo de economia baseado em desigualdades, que usa o trabalho migrante para baixar salários e promove a exploração de migrantes”. 

A deputada bloquista acusou, então, o Governo de não apoiar os direitos dos trabalhadores ou a ter uma vida digna. 

“Temos milhares de pessoas nascidas em Portugal que nem tem acesso à documentação, direitos ou responsabilidades cívicas”.
Momento-Chave
por RTP

Leitão Amaro: "Não governamos contra os tribunais"

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, falou num dia decisivo e destacou as alterações que foram feitas à lei após as exigências do Tribunal Constitucional.

"Nós não governamos contra os tribunais, só numa ditadura ou numa democracia iliberal, sem separação de poderes, é que um Governo ou uma maioria governa contra os tribunais. Não fazemos birras políticas, queremos é soluções", declarou.

"Herdámos uma situação preocupante de descontrolo nas entradas, de profundíssima desumanidade no tratamento dos imigrantes que chegavam. Essa situação tinha de mudar, está a mudar, mas hoje temos um passo decisivo para regular, tratar e integrar com humanidade".
Momento-Chave
por RTP

"Governo está de consciência tranquila"

O PSD abriu o debate, com o deputado António Rodrigues a afirmar que o país precisa de uma lei que regule a entrada de estrangeiros e migrantes. 

O deputado considera que as propostas apresentadas visam que se “evite voltar ao passado” das “portas escancaradas” e de “desregulação” por parte do Estado. 

“O que importa é criarmos as condições para que de imediato tenhamos uma lei que regule os estrangeiros, integrado dentro de uma política migratória rigorosa e cuidada”, disse.

Com esta proposta do Governo, em acordo com o Chega, "reduzimos prazos para apreciação de situações relativamente ao reagrupamento familiar". 

"Somos sensíveis à questão de juntar famílias, quando isso se justifica, principalmente quando há filhos menores”, sublinhou. “Redefinimos a condição. Estabelecemos regras mais curtas, com prazos mais apertados, mas não obstante com rigor, com cuidado, com atenção”. 
Ainda assim garante que o Governo está preocupado com a imigração. 

"Estamos preocupados com os estrangeiros que recebemos no nosso país. Não abdicamos do poder de Estado nesta matéria”, afirmou, acrescentando que o objetivo é “cuidar, regular e integrar de uma forma humanista os que nos visitam”.
Momento-Chave
por RTP

PSD e Chega alcançam acordo sobre a lei de estrangeiros

Há acordo entre o PSD e Chega sobre a lei de estrangeiros. A informação foi confirmada pela RTP junto de uma fonte do partido de André Ventura.

O Chega tinha como condição que a lei contemplasse a norma que desconta cinco anos para a Segurança Social antes de haver acesso a apoios sociais.

Tudo indica que haja uma formulação genérica sobre este ponto. Os dois partidos comprometem-se a trabalhar num futuro diploma o acesso a prestações sociais.
Momento-Chave
por RTP

Lei dos Estrangeiros. Aprovação "sem garantias", diz o primeiro-ministro

André Ventura pressiona o Governo e diz que só aprova a lei dos estrangeiros se houver limites aos apoios sociais a imigrantes.

José Luís Carneiro também vai apresentar alterações e a Iniciativa Liberal já admitiu viabilizar o documento.

O primeiro-ministro diz que mantém a porta aberta ao diálogo com todos. A lei é debatida e votada na terça-feira.
Momento-Chave
por Lusa

Parlamento discute e vota nova proposta de alteração da lei de estrangeiros sem entendimento garantido

Pedro A. Pina - RTP

Os deputados da Assembleia da República vão discutir e votar hoje a nova proposta de alteração da lei de estrangeiros, depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado a primeira versão. Não há ainda entendimento garantido que permita a aprovação do documento.

A proposta apresentada pelo PSD e CDS mantém o prazo de dois anos de residência válida para pedir o reagrupamento familiar, mas admite que o prazo seja reduzido para um ano caso se trate de cônjuges que coabitaram com o requerente do reagrupamento familiar no ano anterior a este ter imigrado para Portugal.

O debate está marcado para as 10h00.

O documento entregue na semana passada na Assembleia da República alarga a possibilidade de pedido imediato, que já estava prevista para menores, a maiores incapazes a cargo do imigrante e ao pai ou mãe do seu filho.

Tal como na versão inicial, profissionais altamente qualificados ou com autorização de residência para investimento ficarão igualmente dispensados de qualquer prazo para pedir o reagrupamento familiar.

Pressões, alterações, aprovação sem garantia

Esta segunda-feira, o ministro da Presidência admitiu que a proposta apresentada pode ser alvo de alterações até à votação, tendo em conta que os vários partidos podem avançar com propostas de alteração.

O primeiro ministro admitiu que "não há garantias" de aprovação.

Do lado do PS, o vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves adiantou que o partido quer a eliminação de prazos para o reagrupamento familiar de menores, cônjuges ou pessoas dependentes na lei dos estrangeiros e propõe que a regra geral seja um ano, em vez dos dois anos defendidos pelo Governo.

Para o Chega, o líder do partido André Ventura colocou como condição para um acordo em torno da lei de estrangeiros que a nova legislação estipule que os imigrantes tenham de ter cinco anos de descontos para poderem receber apoios sociais. Ventura disse na última noite estar confiante num entendimento.

A Iniciativa Liberal adiantou, também esta segunda-feira, que vai votar a favor da nova proposta de revisão da lei de estrangeiros, considerando que o novo diploma ultrapassa as dúvidas do Tribunal Constitucional.

 

c/Lusa

