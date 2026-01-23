Parlamento lamenta morte de antigo presidente de associação de inquilinos Romão Lavadinho

O voto, apresentado pelo PCP, recorda que Romão Lavadinho, natural de Campo Maior, era militante deste partido desde 1974 e "dedicou a sua vida à construção e defesa dos valores de Abril, por uma sociedade mais justa e fraterna".

Dirigente do PCP, foi vereador na Câmara Municipal de Lisboa entre 1998 e 2018.

Foi presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses entre 2002 e 2023 e, de acordo com o texto hoje aprovado, granjeou "um profundo respeito de todos os que com ele trabalharam, de entre os quais se destacam as famílias arrendatárias, sendo por todos reconhecido o seu extraordinário papel na luta para a construção de caminhos justos para o setor do arrendamento e para o cumprimento do direito constitucional à habitação".