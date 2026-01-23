Parlamento lamenta morte de antigo presidente de associação de inquilinos Romão Lavadinho
O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do antigo presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses Romão Lavadinho, que faleceu, no passado mês de dezembro, aos 84 anos.
O voto, apresentado pelo PCP, recorda que Romão Lavadinho, natural de Campo Maior, era militante deste partido desde 1974 e "dedicou a sua vida à construção e defesa dos valores de Abril, por uma sociedade mais justa e fraterna".
Dirigente do PCP, foi vereador na Câmara Municipal de Lisboa entre 1998 e 2018.
Foi presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses entre 2002 e 2023 e, de acordo com o texto hoje aprovado, granjeou "um profundo respeito de todos os que com ele trabalharam, de entre os quais se destacam as famílias arrendatárias, sendo por todos reconhecido o seu extraordinário papel na luta para a construção de caminhos justos para o setor do arrendamento e para o cumprimento do direito constitucional à habitação".