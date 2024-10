Parque canino do Covelo vai ser replicado no Porto

Na sessão extraordinária, realizada na segunda-feira à noite a pedido do PAN para discutir o bem-estar animal na cidade, foram apresentadas sete recomendações.

Defendendo que "cuidar de animais é um desígnio intermunicipal", o deputado único do PAN afirmou, no entanto, que a autarquia deve ter um "papel ativo" na promoção do bem-estar animal e que a mesma "tem andado distraída" nesta matéria.

"A ação do município deve estar assente em quatro pilares: criação do conselho municipal de proteção e bem-estar animal, criação de um provedor municipal dos animais, criação de um centro municipal de bem-estar animal e de um projeto educativo de sensibilização dedicado aos animais sem detentor. Estes quatro pilares fundamentais continuam por cumprir no Porto", salientou.

Quanto aos parques caninos, Filipe Araújo, que detém o pelouro do Ambiente, esclareceu que pela dimensão de área verde, a solução encontrada na Quinta do Covelo funciona, ao contrário do Parque Paulo Vallada que "não tem correspondido" ao conflito entre os detentores de animais e as pessoas que pretendem usufruir dos parques.

"Procuramos hoje locais onde podemos replicar o modelo do Parque do Covelo", adiantou, dizendo também que o município pretende alargar os horários de visita do CROA aos sábados.