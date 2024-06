Parte da equipa da PJ deixou as buscas em Santa Maria

Os restantes elementos prosseguem as buscas, por processos clínicos, documentais e informatizados, relacionados com o caso das gémeas brasileiras.



O Conselho de Administração do Hospital está a colaborar com as autoridades naquilo que for pedido.



A Polícia Judiciária desencadeou esta quinta-feira buscas no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no quadro da investigação sobre suspeitas de favorecimento de duas gémeas luso-brasileiras com um medicamento de quatro milhões de euros.



A RTP apurou que a casa do antigo secretário de Estado António Lacerda Sales foi igualmente alvo de buscas, na passada segunda-feira, tendo este sido então constituído arguido.



Lacerda Sales, apurou também a RTP, está indiciado pelo crime de abuso de poder.



Nas buscas domiciliárias do início da semana, o ex-governante prestou termo de identidade e residência. Coincidiram com o dia em que o médico e ex-secretário de Estado escreveu à Assembleia da República a pedir para não ser ouvido esta quinta-feira na comissão de inquérito sobre o caso das gémeas por razões profissionais, relacionadas com o acompanhamento a doentes no hospital.



As buscas desta quinta-feira visam a recolha de prova documental em diferentes formatos: analógico e digital.