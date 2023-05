Partos com enfermeiros. Norma da DGS pode "comprometer segurança", alerta Colégio de Ginecologia/Obstetrícia

Segundo este corpo de especialistas, a orientação da DGS apresenta pontos “relacionados com a definição de responsabilidades em todo o processo, que poderão ser passíveis de comprometer gravemente a dinâmica das atuais equipas de profissionais médicos e de enfermagem”.





Em causa está a norma da DGS que determina que, nas situações de baixo risco, o parto pode ser realizado por um médico de obstetrícia e ginecologia ou por um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica.



Para o Colégio, a proposta da Direção-Geral da Saúde poderá “levar a uma desarticulação das atuais equipas de profissionais”, criando uma “divisão do que deve ser um trabalho de uma equipa de profissionais, liderada por especialistas de Ginecologia-Obstetrícia, com médicos e enfermeiros do mesmo lado”.A fragmentação em duas equipas demasiado autónomas, de médicos ou enfermeiros separados, e, lê-se no parecer técnico.Por discordar da orientação, a entidade solicita que os nomes dos peritos do Colégio indicados para colaborarem com o grupo de trabalho sejam removidos do documento.O Colégio de Ginecologia e Obstetrícia sublinha também a sua disponibilidade para, se a orientação da DGS for revogada, “continuar a colaborar de forma a encontrar uma solução que garanta o bom funcionamento das equipas,”.“Também o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica, em parecer sobre a referida Orientação, mostra reservas quanto à forma como estas equipas estão a ser constituídas”, acrescenta a Ordem dos Médicos em comunicado.