Pátio da Quintinha, JF Beato "Não queremos os moradores expulsos das suas casas"

Em causa está um processo que levou o prédio habitacional, a um leilão eletrónico mas a licitação ficou abaixo do valor mínimo.

Os moradores pedem à Câmara Municipal de Lisboa que exerça o direito de preferencia receando se isso não acontecer, serem "expulsos" das suas casas.



Para dar força ao pedido à autarquia para exercer o direito de preferência, hoje ao final da tarde vai realizar-se uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia do Beato.

Para a Junta de Freguesia do Beato ouvida pela Rádio Pública, a eventual alienação deste património coloca em risco a habitação de perto de uma centena de pessoas, entre as quais famílias com crianças e idosos numa comunidade que atravessa gerações.