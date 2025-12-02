País
Pátio da Quintinha, JF Beato "Não queremos os moradores expulsos das suas casas"
Cerca de uma centena de moradores estão em risco de serem despejados e de ficarem sem teto no Pátio da Quintinha, uma antiga vila operária no Beato, em Lisboa.
Os moradores pedem à Câmara Municipal de Lisboa que exerça o direito de preferencia receando se isso não acontecer, serem "expulsos" das suas casas.
Para dar força ao pedido à autarquia para exercer o direito de preferência, hoje ao final da tarde vai realizar-se uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia do Beato.
Para a Junta de Freguesia do Beato ouvida pela Rádio Pública, a eventual alienação deste património coloca em risco a habitação de perto de uma centena de pessoas, entre as quais famílias com crianças e idosos numa comunidade que atravessa gerações.