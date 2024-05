São já os próprios empresários e patrões que estão a deslocar-se à Agência AIMA com trabalhadores imigrantes para tentar resolver as situações burocráticas.

Muitos deste patrões portugueses dizem estar envergonhados com o que viram.



Já o presidente da Confederação dos Agricultores afirma não conseguir imaginar Portugal sem imigrantes.



Há centenas de milhares de pessoas com a vida suspensa porque a agência do Estado não funciona.