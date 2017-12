Paula Brito e Costa: "Não é por umas gambas e dois vestidos que vou fugir"

A perícia financeira detetou que a responsável pela delegação, entretanto afastada, terá desviado bolsas sociais destinadas a crianças carenciadas para o próprio filho.



Joaquina Teixeira terá ainda desviado mais de 57 mil euros arrecadados em peditórios de rua para empresas dos dois irmãos.



O Ministério Publico confirma que direção da Raríssimas apresentou queixa em Julho e o DIAP da Maia abriu um inquérito-crime logo a seguir.



A investigação do Sexta às 9 detetou que na origem deste escândalo esta um desentendimento grave entre estas duas dirigentes.



As irregularidades que chocaram o país eram transversais a vários membros da direção da Raríssimas há vários anos.



"Não fiz nada que me possam condenar", afirma a presidente demissionária.



Agora chegou o momento de lhe contarmos toda a história e toda a saga de Paula Brito e Costa, no dia da sua demissão.