Paulo Raimundo tem "a certeza absoluta que este Governo vai cair"

Entrevistado esta manhã no programa Ponto Central da Antena 1, o secretário-geral comunista considera que é uma questão de tempo até à queda do Governo de Luís Montenegro.A moção de censura comunista vai ser apresentada esta tarde na Assembleia da República, mas tem chumbo anunciado, com os socialistas a absterem-se nesta questão.O secretário-geral do PCP ainda acredita que há tempo para que os socialistas mudem de ideias, pois não votar a favor, entende Paulo Raimundo, demonstra o oportunismo político dos socialistas.