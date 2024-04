Paulo Rangel. Desbloqueio de ajuda à Ucrânia são "boas notícias"

"Temos de ser firmes" com o "regime de Putin" e "com os nossos compromissos", afirmou, considerando que o mundo coidental não se pode deixar "intimidar".



"O povo ucraniano está a sofrer imenso e precisa da nossa ajuda, a ajuda da União Europeia e a ajuda dos Estados Unidos", acrescentou.



Palavras proferidas por Paulo Rangel à entrada do 31º congresso do CDS, no qual estará presenta em representação do Governo.