Paulo Rangel visitou Beirute. "É fundamental que cessar-fogo entre Israel e Líbano seja respeitado"

No entanto, o cessar-fogo anunciado na quinta-feira pelo presidente norte-americano já foi violado com ataques israelitas ao Líbano.



Paulo Rangel defende que "para já" não há necessidade de alarme.

, afirmou o governante.Paulo Rangel frisa que é necessário ver a eventual violação do acordo com "muito realismo"., acrescentou.Contudo,O governante frisou que "Portugal está a fazer diplomacia e a apoiar o Líbano na sua integridade territorial" e que o país sempre condenou os ataques de Israel."Qualquer violação do cessar-fogo é má. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, porque as notícias não são claras. Mas, independentemente disso, qualquer violação é condenável", realçou.O governante defende ainda que