PCP acusa televisões de insistir em proposta de debates com "elementos discriminatórios"

Em comunicado, o PCP refere que a disponibilidade do cabeça de lista da CDU (Coligação Democrática Unitária, que junta comunistas e Partido Ecologista `Os Verdes`), João Oliveira, para participar nos debates propostos pela RTP, SIC e TVI já foi manifestada, mas que tal não isenta este modelo de críticas.

"Disponibilidade que não ilude o facto de a proposta insistir em elementos discriminatórios e de favorecimento de umas candidaturas face a outras, com o debate entre PS e AD a ser o único com transmissão conjunta e simultânea", lê-se no texto.

Em causa está a mais recente proposta de debates para as eleições europeias enviada no domingo pelas televisões aos partidos, que prevê três debates com todas as forças com assento parlamentar e um frente-a-frente PS e Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM), disseram à Lusa fontes partidárias.

Esta proposta surgiu depois de uma primeira que previa 28 debates, mas que, segundo avançou o Expresso, foi recusada pelos cabeças de lista do PS e da Aliança Democrática, Marta Temido e Sebastião Bugalho, respetivamente.

Para os comunistas, "a atual configuração vai ao encontro dos interesses das forças políticas que inviabilizaram a proposta inicial, passando a ser ainda mais favorecidas" e, a concretizar-se, o modelo inicial no qual "todas as candidaturas envolvidas participavam no mesmo número de debates" será substituído por "um outro em que PS e AD têm mais um, em condições de projeção que não são asseguradas a qualquer outra força política".

"Neste sentido, o PCP apelou às direções de informação de RTP, SIC e TVI que encontrem soluções de organização dos debates que possam corrigir a evidente distorção que a atual proposta induz", lê-se no comunicado.

A nova proposta enviada no domingo pela RTP, SIC e TVI inclui debates com os oito cabeças-de-lista dos partidos com assento parlamentar em simultâneo nos dias 14, 21 e 28 de maio e um frente-a-frente entre PS e Aliança Democrática (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM) no dia 23, de acordo com fontes partidárias.

A campanha para as eleições europeias arranca no dia 27 de maio e prolonga-se até 07 de junho. As eleições europeias estão marcadas para 09 de junho.