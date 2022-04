PCP alvo de ciberataque já reivindicado por hackers pró-Ucrânia

A página da internet do PCP foi alvo de um ciberataque. Um grupo de hackers pró-Ucrânia já reivindicou o ataque. O partido confirmou os "problemas de acesso" mas sem identificar a origem do problema. Os piratas informáticos dizem ter levado a cabo uma "operação pontual e cirúrgica" e ameaçaram "revelar segredos do partido".