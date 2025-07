PCP diz que reconhecimento da Palestina é urgente e não pode ser arrastado no tempo

"Face ao anúncio de contactos por parte do Governo sobre um eventual reconhecimento do Estado da Palestina, remetendo para setembro eventual decisão, o PCP reitera que tal decisão urge e já deveria ter sido concretizada, como o PCP propôs reiteradamente na Assembleia da República", pode ler-se num comunicado enviado pelo partido liderado por Paulo Raimundo.

Na perspetiva dos comunistas, o anúncio feito hoje pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, "é inseparável da pressão da opinião pública e do amplo movimento de solidariedade com o povo palestiniano face aos crimes em curso perpetrados pelo Estado de Israel".

Para o PCP, o reconhecimento do Estado da Palestina "não deve ser sujeito a condicionalismos externos e a um arrastamento no tempo, como pretende o Governo".

Esta decisão, segundo os comunistas, "deve ser necessariamente acompanhada da condenação e da exigência do fim do genocídio em curso, dos bombardeamentos e ataques por parte do Estado de Israel em Gaza e na Cisjordânia".

O PCP pede ainda a "concretização dos direitos nacionais do povo palestiniano, condição essencial para uma paz justa e duradoura no Médio Oriente".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que vai ouvir o Presidente da República e os partidos políticos com representação parlamentar com vista a "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

"O Governo decidiu promover a auscultação de sua Excelência o Senhor Presidente da República e dos Partidos Políticos com representação na Assembleia da República, com vista a considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano, num procedimento que possa ser concluído na semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ter lugar em Nova Iorque no próximo mês de Setembro", anunciou o primeiro-ministro, em comunicado.