Pediatria. Administração do São João admite condições "miseráveis"

Carlos Santos Neves - RTP10 Abr, 2018, 14:58 / atualizado em 10 Abr, 2018, 16:24 | País

“Tenho recebido mais do que queixas. Há três coisas que temos de realçar: a primeira é a resiliência das crianças doentes e dos país, a segunda é a resiliência dos profissionais de saúde e em terceiro a da administração, em ter de suportar toda esta situação, que nos deixa sempre numa situação desconfortável”, vincou António Oliveira e Silva, em declarações aos jornalistas no Hospital de São João.

“Estou em choque, porque nós quando estamos a sair com a Lara e ela sai do bloco e tem que ir para os cuidados intensivos, quando chamamos o elevador, está a sair um carro dos lixos”, contou à RTP Luís Moreira, pai de uma criança tratada no São João.

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar com o mesmo nome sublinhou haver “um protocolo assinado” e “um projeto pronto para entrar em execução”.



“E não temos o dinheiro libertado que torne possível a execução desse projeto”, apontou, para acrescentar que as obras que não estão dependentes destes fundos têm sido concretizadas, como por exemplo o centro ambulatório para pediatria que estará pronto a funcionar a 15 de junho.



“Sinto-me maltratado porque represento não só o Conselho de Administração, mas represento os cidadãos doentes a quem tenho a responsabilidade de prestar o melhor tratamento possível e represento também os profissionais do CHSJ. A minha lealdade é tripla e espero que não conflituem”, frisou.



A situação na pediatria do Hospital de São João foi denunciada nas páginas do Jornal de Notícias - pais de crianças com doenças do foro oncológico apontaram as más condições de atendimento em ambulatório e na chamada unidade do Joãozinho, queixas reiteradas à reportagem da RTP.



Instalações provisórias “há dez anos”

“O ministro da Saúde em funções”

Investimento público



c/ Lusa

Ainda segundo António Oliveira e Silva, se notícias como a desta terça-feira “não são suficientes para libertar as verbas necessárias à construção do centro pediátrico”, a administração hospitalar não pode enumerar “o que é possível fazer mais”.“A tutela diz que as verbas estão disponíveis, estão à espera dos procedimentos administrativos ou burocráticos para a libertação para o CHSJ. Tive informação, há cerca de três meses, do ministro da Saúde, que havia as verbas disponíveis para a construção. No fim de fevereiro, tive o contacto da Secretaria de Estado a dizer que a verba estava no CHSJ, mas continuo à espera”, adiantou.Na edição desta terça-feira dopode ler-se que há nesta altura tratamentos de quimioterapia administrados a crianças “num corredor do hospital”.O mesmo diário escreve que, quando as análises pós-tratamentos ditam que as crianças fiquem internadas e em isolamento, “a maior parte das vezes é preciso esperar quatro a cinco horas por uma ambulância, sem condições higiénicas, que transporte as crianças do edifício central para o, num trajeto que demoraria alguns minutos”.O secretário de Estado adjunto da Saúde, Fernando Araújo, afirmou em março que já haviam sido transferidos 22 milhões de euros para obras na unidade pediátrica, faltando a luz verde do Ministério das Finanças.O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João enfatiza que “há dez anos que o centro pediátrico” daquele hospital da Invicta funciona “em instalações provisórias”.“Continuamos a aguardar que sejam desbloqueadas essas verbas. As instalações do internamento são miseráveis, passo do indigno para o miserável. Temos muito más condições para as crianças e muito más condições para os pais das crianças, mas neste momento em instalações provisórias não podemos fazer melhor”, clamou.O PSD, pela voz do coordenador do grupo parlamentar na Comissão de Saúde, Ricardo Baptista Leite, anunciou entretanto a intenção de exigir explicações ao Governo e requerer também a audição da administração do Hospital de São João.“Ao longo dos últimos dois anos, o país tem assistido à degradação dos serviços prestados aos doentes com cancro”, disse o deputado social-democrata.“Hoje, somos confrontados com a notícia de que no Hospital de São João, onde o governo anterior tinha iniciado a construção de uma nova ala pediátrica para doentes com doença oncológica, muitas crianças estão a ser tratadas em condições que não são dignas do Serviço Nacional de Saúde, que não são dignas do nosso país”, continuou.Baptista Leite lembrou que o partido pediu há mês e meio a audição do ministro das Finanças, Mário Centeno, em sede de comissão parlamentar de Saúde. Mário Centeno irá na manhã de quarta-feira à Assembleia da República.Nas palavras do deputado do PSD, Mário Centeno “é de facto o ministro da Saúde em funções, é aquele que está a tomar decisões na saúde e temos um Ministério da Saúde que está refém quer da extrema-esquerda quer, sobretudo, das decisões do ministro das Finanças que tem uma agenda pessoal e coloca o défice acima da saúde dos portugueses”.No requerimento submetido ao Parlamento, o PSD pergunta ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, “que medidas foram já tomadas para impedir a ocorrência dessa flagrante violação dos direitos das crianças com doença oncológica”. Pergunta também se já foi apresentado um pedido de desculpa aos pais dos menores.Os social-democratas questionam ainda o titular da pasta da Saúde sobre “o atraso na realização das obras necessárias no Centro Hospitalar de S. João com vista a permitir a existência de uma nova ala pediátrica naquela unidade hospitalar” e perguntam quanto prevê o Executivo desbloquear as verbas.“Considera o ministro da Saúde que as questões anteriores podem melhor ser respondidas pelo senhor ministro das Finanças?”, acrescenta o maior partido da oposição.Por seu turno, o Bloco de Esquerda decidiu apresentar um projeto de resolução com vista ao imediato descongelamento de 22 milhões de euros para as obras da ala pediátrica do Hospital de São João. Moisés Ferreira considerou inadmissíveis as condições descritas na imprensa desta terça-feira.O deputado bloquista sustenta que investir no Serviço Nacional de Saúde é mais importante do que fazer "brilharetes" com o défice das contas públicas junto da Comissão Europeia.O partido promete confrontar na quarta-feira o ministro das Finanças com os dados sobre o Hospital de São João.Pelo PCP, a deputada comunista Carla Cruz veio propugnar que as notícias sobre o Hospital de São João demonstram que prioridade do défice não é correta, insistindo na necessidade de mais investimento público.Também o PCP decidiu requerer a audição do ministro da Saúde, com caráter de urgência, sobre esta e outras situações no SNS. Os comunistas querem igualmente questionar o ministro das Finanças no Parlamento e ouvir administração do Centro Hospitalar de São João.