Pedido de escusa. Sócrates volta a ficar sem advogado oficioso
O advogado oficioso nomeado para o processo Marquês apresentou um pedido de escusa de patrocínio junto do Conselho Regional de Lisboa da Ordem.
Marco António Amaro, o advogado oficioso nomeado para o processo Marquês, pediu, ao final do dia de segunda-feira, escusa de patrocínio. Esta desistência põe em causa o retomar das sessões do julgamento, que estava previsto para 17 de março.
O representante oficioso havia sido nomeado pela Ordem dos Advogados à revelia do antigo primeiro-ministro. Marco António Amaro dispunha de dez dias para aceder ao processo e preparar a defesa de José Sócrates.José Sócrates teve oito advogados em 12 anos no quadro do processo resultante da Operação Marquês.
Se o antigo governante não constituir, nos próximos dias, novo representante, caberá à Ordem dos Advogados indicar mais um nome.
Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira renunciaram, assim como os advogados oficiosos José Ramos, Inês Louro e Ana Velho. Marco António Amaro é o mais recente.
