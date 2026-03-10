Pedido de escusa. Sócrates volta a ficar sem advogado oficioso

Marco António Amaro, o advogado oficioso nomeado para o processo Marquês, pediu, ao final do dia de segunda-feira, escusa de patrocínio. Esta desistência põe em causa o retomar das sessões do julgamento, que estava previsto para 17 de março.



O representante oficioso havia sido nomeado pela Ordem dos Advogados à revelia do antigo primeiro-ministro. Marco António Amaro dispunha de dez dias para aceder ao processo e preparar a defesa de José Sócrates. José Sócrates teve oito advogados em 12 anos no quadro do processo resultante da Operação Marquês.



Se o antigo governante não constituir, nos próximos dias, novo representante, caberá à Ordem dos Advogados indicar mais um nome.



Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira renunciaram, assim como os advogados oficiosos José Ramos, Inês Louro e Ana Velho. Marco António Amaro é o mais recente.