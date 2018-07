Pedro Marques responsabiliza governo de Passos Coelho pelas falhas do aeroporto de Lisboa

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Portugal está a perder um milhão de turistas por ano devido aos atrasos nos voos e às longas filas de passageiros, diz a Confederação do Turismo.



O ministro Pedro Marques garante que as obras no aeroporto do Montijo vão ter início já no próximo ano. Até lá, sacode responsabilidades dos constrangimentos no aeroporto Humberto Delgado.



O aeroporto do Montijo será a solução para dar resposta aos problemas registados no aeroporto de Lisboa.