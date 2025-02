Rui Minderico - Lusa

Pedro Nuno Santos considera que Luís Marques Mendes tem um problema na corrida eleitoral porque continua atrás nas sondagens, apesar dos anos de comentário televisivo. No final da reunião da comissão nacional do PS, para discutir as presidenciais, o líder socialista voltou a apelar aos candidatos do centro-esquerda para que apresentem candidaturas.