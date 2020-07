Pedro Nuno Santos diz que vota em candidato presidencial do PCP ou BE se PS não apresentar

"Eu nunca apoiarei um candidato da direita. Ou apoio um candidato da área do PS, ou, não havendo um candidato da área do PS, votarei num dos candidatos da esquerda, nomeadamente no candidato ou candidata do BE, ou no candidato ou candidata do PCP", afirmou Pedro Nuno Santos, em entrevista à RTP3, acrescentando que a interpretação que faz, enquanto socialista, é a de que o partido "deve ir a jogo em todas as eleições".



O ministro considerou que "deve haver sempre um candidato da área do PS", uma vez que "a importância que o PS tem, as presidenciais com a importância que têm na vida do país, justificariam que o PS tivesse um candidato".



Contudo, se o Partido Socialista não apresentar um candidato, o atual ministro das Infraestruturas votará "ou num dos candidatos do PCP ou do Bloco de Esquerda", garantindo que essa intenção é "claríssima".



O governante explicitou também que não consegue "estar a fazer campanha com candidatos ou partidos de direita" e que a "visão da sociedade" que tem apenas é concebível com os partidos à esquerda.



"Não há nenhum problema com Marcelo Rebelo de Sousa (Presidente da República), só que eu sou socialista", prosseguiu Pedro Nuno Santos.



Questionado também sobre uma possível candidatura da antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, o ministro foi perentório em dizer que não tem "nenhuma informação sobre isso", mas sublinhou que apoiará uma eventual candidatura proveniente da família socialista.



"Se houver um candidato da área do PS, apoiarei esse candidato", reiterou.



Pedro Nuno Santos reconheceu, porém, que o atual Presidente da República "conseguiu construir uma relação de proximidade com os portugueses que vale muito do ponto de vista democrático".