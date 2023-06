Pedro Nuno Santos e João Leão respondem pela TAP

Após meses em silêncio e com o mandato de deputado suspenso a seu pedido, Pedro Nuno Santos, que se demitiu na sequência da indemnização de 500 mil euros paga à ex-administradora da TAP Alexandra Reis, é o primeiro a ser ouvido, às 10h30, na Comissão de Economia, por requerimento do PSD, sobre a situação da TAP no período entre 2015 e 2023.Pedro Nuno Santos era também o ministro com a tutela setorial da TAP quando o Governo decidiu avançar com um auxílio de emergência à companhia aérea, que estava com dificuldades de tesouraria devido à pandemia de covid-19.Nesta altura, Pedro Nuno Santos partilhava a tutela da companhia aérea com o então ministro das Finanças, João Leão, que é ouvido mais tarde, às 17h00, na comissão de inquérito.