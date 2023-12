Agradecendo a todos a apoiantes e militantes que “trabalharam” na sua candidatura, Pedro Nuno Santos frisou o legado do PS e recordou Mário Soares.



“Somos todos herdeiros de todos os fundadores do Partido Socialista, de todos os secretários-gerais do Partido Socialista”, disse. “No próximo ano faria 100 anos o eterno militante número um, o nosso querido Mário Soares”.



Nas palavras do novo secretário-geral eleito, Mário Soares “personifica bem esta força dos socialistas, esta vontade de mudar, esta vontade de transformar, esta ambição de termos um país melhor”.



Pedro Nuno Santos dirigiu-se ainda aos dois adversários, agradecendo por fazerem “por este partido o grande partido que é” e por contribuírem para o debate interno.



“Contamos obviamente com eles para trabalharmos a unidade que sempre caracterizou o PS”, acrescentou ainda, referindo-se a José Luís Carneiro e a Daniel Adrião.



“É um partido inteiro que queremos daqui para a frente”.