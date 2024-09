Pedro Nuno Santos. MAI e primeiro-ministro não estiveram à altura do desafio

Nuno Carvalho - Antena 1

Pedro Nuno Santos não atribui, porém, a responsabilidade pelo que considera o mau desempenho da MAI apenas à própria ministra, responsabilizando diretamente o primeiro-ministro por mantê-la no cargo: "As críticas aos ministros têm um limite, a partir do qual a responsabilidade é de quem fez a escolha e de quem mantém. E essa responsabilidade é, obviamente, do primeiro-ministro".



Na opinião de Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro também não esteve à altura do que se lhe exigia, uma vez que se focou, sobretudo, na eventual origem criminosa dos fogos, "muito concentrado na punição, anunciando equipas que já estavam criadas, lançando suspeitas desmentidas pela Polícia Judiciária e pela GNR".



O líder do PS visita hoje e amanhã os três distritos mais afetados pelos fogos. De manhã, esteve em Macinhata da Seixa, no concelho de Oliveira de Azeméis (distrito de Aveiro), junto da única casa de primeira habitação que ardeu no concelho. Esse sinistro provocou 5 desalojados (dois adultos e 3 jovens), segundo o presidente da câmara municipal, Joaquim Jorge Ferreira. De tarde, Pedro Nuno Santos visita Baião e reúne-se com os autarcas de Gondomar, Paredes, Marco de Canaveses, Santo Tirso e Baião no Centro Cultural Mosteiro de Ancede. Amanhã de manhã, vai encontrar-se com os autarcas de Carregal do Sal, Cinfães, Penalva do Castelo, Vila Nova de Paiva, S. Pedro do Sul, Resende e Mangualde, nesta última cidade (distrito de Viseu).



Este percurso do dirigente do Partido Socialista pelas áreas ardidas acontece numa altura em que - justifica o secretário-geral dos socialistas - já é tempo de refetir sobre "o que correu bem, o que correu mal e o que falta fazer", uma vez que os incêndios já estão apagados.